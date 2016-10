Pokémon Sonne/Mond - Trailer zeigt, was aus Rot & Blau geworden ist

Freitag, 28. Oktober 2016 um 15:18

Wer erinnert sich noch an die Pokétrainer aus den Pokémon Rot/Blau? 20 Jahre ist es her und mit dem bald erscheinenden Pokémon Sonne und Mond dürfen wir erfahren, was aus den beiden Rivalen im Lauf der Zeit geworden ist.

Der neueste Trailer zu Pokémon Sonne/Mond stellt die beiden Champions vor, die sich allem Anschein nach kaum verändert haben. Während Rot seinem schweigsamen Charakter treu geblieben ist und im Auftreten sehr seriös wirkt, hat Blau nichts von seiner Überheblichkeit eingebüßt.

Pokémon Sonne/Mond erscheint am 18. November 2016 für den Nintendo 3DS.