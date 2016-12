Poochy & Yoshi's Woolly World - Trailer zeigt neue Funktionen und Schnuffel-amiibo

Dienstag, 20. Dezember 2016 um 15:50

Nintendo hat einen neuen Trailer zum Jump&Run Poochy & Yoshi's Woolly World veröffentlicht, der einige neue Funktionen präsentiert. Poochy & Yoshi's Woolly World enthält alle Level aus der Wii U-Version von Yoshi's Woolly World sowie zusätzliche neue Level, in denen sich alles um das Hündchen Schnuffel dreht. Für Schnuffel wird es ein eigenes amiibo geben. Der Hundebegleiter hilft euch bei Bedarf bei der Suche nach Sammelobjekten und Entdecken von Geheimnissen. Zudem schaltet ihr mit Schnuffel neue Missionen im "Zeit Attacke"-Modus frei.

Das Schnuffel-amiibo kommt als gestrickte Figur sowohl einzeln als auch in einem Bundle zusammen mit dem Spiel am 3. Februar 2017 in den Handel. An diesem Tag wird zudem ein Update für Yoshi's Woolly World veröffentlicht, das den amiibo-Support für die Wii U nachreicht.