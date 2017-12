PUBG - Launch-Trailer zum Xbox One-Release veröffentlicht

Dienstag, 12. Dezember 2017 um 12:30

Zum Release von Playerunknown's Battlegrounds für die Xbox One bekommen wir einen neuen Trailer zu sehen, der das Spiel mit Live-Action-Szenen auf's Korn nimmt. Die europäischen Server gingen am 12. Dezember um 00:00 Uhr online. Ein wichtiger Unterschied ist natürlich die Steuerung mit dem Gamepad. Wie genau die Tastenbelegung aussieht, hat Microsoft bereits im Vorfeld verraten.

Zum Launch auf der Konsole geben die Entwickler an, dass es sich nicht um das komplett fertig gestellte Spiel handelt. In den ersten Wochen kann es also vermehrt noch zu Bugs und Glitches kommen. Bluehole verspricht aber, neben Bug-Freiheit in Zukunft auch 60FPS möglich zu machen.