RIGS: Mechanized Combat League - Launch-Trailer zum PlayStation VR-Titel

RIGS: Mechanized Combat League ist einer der vielversprechendsten Launch-Titel zur PlayStation VR. Das Spiel von Guerrilla Cambridge dreht sich um eine futuristische Sportart, wo sich Piloten in meterhohen Kampfrobotern gegenseitig zu Altmetall verarbeiten. Dies geschieht in speziellen Arenen, die realen Schauplätzen nachempfunden sind. Jede Runde dauert etwa 5 Minuten und erlaubt Partien 3 gegen 3, wobei den Spielern unterschiedliche Loadouts zur Verfügung stehen. Was euch in RIGS genau erwartet, könnt ihr im obigen Launch-Trailer sehen.

Eine kostenlose Demo von RIGS liegt der PlayStation VR sowohl in Nordamerika als auch in Deutschland bei.