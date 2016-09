Rise of the Tomb Raider - So gut sieht das Gameplay auf PS4 Pro aus

24.09.2016 3.682 Views 4 Kommentare 1 Gefällt mir

Nach einem langen Jahr kommen bald auch besitzer einer PS4 und zukünftige Besitzer einer PS4 Pro in den Genuss von Rise of the Tomb Raider. Am 11. Oktober erscheint das zweite Post-Reboot-Abenteuer der taffen Archäologin auch für Sonys Konsolen und präsentiert noch mehr Herausforderungen als sein Vorgänger.

Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt nun, wie sich Lara Croft auf der PS4 Pro macht, die ab dem 10. November im Handel steht. Rise of the Tomb Raider gehört zu den Spielen, die PS4 Pro-Support anbieten und die volle Kraft der neuen Hardware nutzen wollen.