Rocket League - Trailer stellt exklusive Battle Cars für die Switch-Version vor

Mittwoch, 23. August 2017 um 17:00

Das beliebte Autoball-Spiel Rocket League bekommt Ende des Jahres auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch. Im Rahmen der gamescom 2017 in Köln hat Entwickler Psyonix einen kurzen Trailer veröffentlicht, der exklusive Battle Cars für die Switch-Version vorstellt.

Dabei handelt es sich um insgesamt zwei Fahrzeuge, die sich innerhalb des Spiels freischalten lassen, eins davon ist in den Varianten "Mario NSR" und "Luigi NSR" verfügbar. Welche Variante für eine Partie auswählbar ist, hängt von der Teamfarbe ab. Spieler des orangenen Teams können das Mario NSR steuern, Spieler im blauen Team das Luigi NSR.

Das zweite exklusive Battle Car lehnt sich designtechnisch an das Samus-Kampfschiff an, das aus der Metroid-Serie bekannt ist. Auch davon gibt es je nach Team unterschiedliche Variationen. Alle Battle Cars verfügen zudem über einen speziellen Look des Boost-Antriebs.

Rocket League für die Switch erscheint Ende 2017.