Seasons of Heaven - Beeindruckender Trailer gibt Einblicke ins angeblich Switch-exklusive Adventure

Dienstag, 20. Dezember 2016 um 10:55

Nach einem ersten kurzen Teaser hat Entwickler AnyArts Production nun das angeblich Switch-exklusive Adventure Seasons of Heaven in einem neuen Trailer ausführlich vorgestellt. In dem Abenteuer macht ihr die Welt namens Heaven unsicher und könnt dabei jederzeit zwischen dem Jungen Yann und seinem Hundebegleiter Ani wechseln. Sowohl Yann als auch die Bulldogge sollen über jeweils einzigartige Skills verfügen. Auch die Natur soll in dem Spiel eine große Rolle einnehmen.

Vor wenigen Wochen bestätigte AnyArts Production nach einem Leak, dass Seasons of Heaven das erste Exklusivspiel für die Nintendo Switch sei. Auf Nachfragen von GamePro und IGN versicherte Nintendo jedoch, nichts von dem Titel zu wissen. Angeblich besitzen die Entwickler nicht einmal Switch-Devkits. Wir halten euch in jedem Falle auf dem Laufenden.