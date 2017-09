Shadow of the Colossus - TGS-Trailer zeigt neue Szenen aus dem PS4-Remake

Dienstag, 19. September 2017 um 11:15

Sony hat im Rahmen der Tokyo Game Show 2017 einen neuen Trailer zum PS4-Remake von Shadow of the Colossus gezeigt. In dem Video erhascht ihr einige Szenen in Spielgrafik und könnt Ausschnitten des dramatischen Soundtracks lauschen.

Die Neuauflage des PS2-Klassikers wird im Gegensatz zum HD-Upgrade auf der PS3 ein komplettes Remake mit optionaler Steuerung. Da der Schöpfer Fumito Ueda nicht direkt an der Entwicklung beteiligt ist, hat er Sony eine Liste mit Änderungsvorschlägen für das Remake geschickt.

Einen konkreten Release-Termin nennt der Trailer aber nicht. Weiterhin ist von 2018 die Rede.