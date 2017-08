Shenmue 3 - Erster Trailer zum neuen Teil ist da & lässt zu wünschen übrig

Dienstag, 22. August 2017 um 10:00

Die Shenmue-Reihe gehört wohl zu den kultigsten Videospielfranchises aller Zeiten. Das liegt vor allem an den Superlativen, mit dem das erste Shenmue hantiert hat. Als Ryo Hazuki im Dezember 1999 das erste Mal auf der Dreamcast auftrat, waren Fans vom enormen Detailgrad und den gigantischen Entwicklungskosten des Spiels fasziniert. Kein Wunder also, dass die Ankündigung von Shenmue 3 nach jahrelanger Wartezeit auf der E3 2015 für Furore gesorgt hat.

Nach langer Funkstille und wenigen Updates wurde jetzt der erste richtige Trailer zum neuen Shenmue-Teil veröffentlicht. Zum ersten Mal bekommen wir die neue Technik in Aktion zu Gesicht und das Debüt dieser frühen Shenmue 3-Version ist eher ernüchternd. Von grafischen Höchsleistungen scheint das Spiel weit entfernt, die Animation wirken holprig und die Mimik von Ryo ist in jeder Szene identisch.

Dennoch kommt auch in Shenmue 3 das besondere Gefühl der Vorgänger zur Geltung, vielleicht geht es also dieses Mal gar nicht so sehr um die Technik. Shenmue 3 hat noch keinen festen Releasetermin und ist für PS4 und PC geplant.