Skyrim - Xbox One mit Grafik-Mods und ohne im Vergleich

Donnerstag, 02. März 2017 um 16:01

Skyrim ist ein Paradies für Mod-Fans, zumindest auf dem PC. Aber wie sieht es auf den Konsolen PS4 und Xbox One in Sachen Mods aus?

Sony verfolgt dahingehend eine sehr restriktive Politik, für die PS4 gibt es demnach sehr viele bekannte Mods nicht. Grund dafür ist nicht die Speichergrenze von 900 MB für Mods, sondern Einschränkungen bei deren Inhalt. So dürfen die Mods nur auf Inhalte zurückgreifen, die es im Spiel selbst gibt, Eigenkreationen sind damit ausgeschlossen. Damit fallen viele der beliebtesten Mods weg – vor allem Grafik-Mods sind daher sehr simpel gehalten und basieren zum Beispiel auf unsichtbare Zaubersprüche.

Auf der Xbox One gibt es solche Einschränkungen nicht, weshalb wir hier grafisch so viel wie möglich herausholen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wir vergleichen es im Video mit dem Original ohne Mods. Die komplette Liste der verwendeten Mods gibt es am Ende des Videos und unter dem Artikel.

Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.

Liste der Mods sortiert nach Load-Order:

Climates of Tamriel

Static Mesh Improvement Mod

Skyrim Graphic Overhaul

Skyrim Graphic Overhaul Part 2

M Ren's Skyrim Overhaul

M Ren's Skyrim Overhaul Fix/Patch

Lush Overhaul

Verdant - A Skyrim Grass Plugin

Enhanced Blood Textures

Adorable Females

Cloaks & Capes

Skyland - A Landscape Texture Overhaul

[XB1] Lampposts of Skyrim: Special Edition

Better Whiterun Wood

Better Farmhouse Wood

Kato's Riverwood - XB1

Winterhold Rebuilt

Realistic Water Two (XB1)