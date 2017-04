Sniper: Ghost Warrior 3 - Test-Video zum Scharfschützen-Spiel

Freitag, 28. April 2017 um 17:00

Sniper: Ghost Warrior 3 für PC, PS4 und Xbox One versetzt uns in die Rolle von Jon North, der sich in Georgien nicht nur mit Separatistengruppen herumschlagen muss, sondern auch auf der Suche nach seinem verschwundenen Bruder ist. Anders als seine Vorgänger setzt Ghost Warrior 3 auf offene Gebiete, in denen wir uns frei bewegen können, die 26 Hauptmissionen sollen wir so meist auf unterschiedliche Arten erledigen können. Außerdem lassen sich die Waffen im Spiel modifizieren und

Ist Ghost Warrior 3 also wirklich besser als seine durchschnittlichen Vorgänger? Tobi erklärt im Test-Video, was das Scharfschützenspiel gut und was es nicht so gut macht, und in welchem Punkt die PC-Version den Konsolenfassungen deutlich überlegen ist.

