Star Wars: The Last Jedi - Erster Teaser-Trailer für Episode 8 zeigt das Ende der Jedi

Freitag, 14. April 2017 um 18:04

Lange wurde er erwartet und nun ist er hier: Der erste Teaser-Trailer für Star Wars – Episode 8, mittlerweile besser bekannt als Star Wars: The Last Jedi. Im Rahmen der Star Wars Celebration veröffentlicht setzt der rund zweiminütige Teaser dort an, wo Star Wars: Das Erwachen der Macht aufgehört hat.

Wir sehen, beziehungsweise vielmehr hören, Rey und Luke Skywalker miteinander reden während wir einen ersten Einblick darauf werfen können, was uns in Star Wars: The Last Jedi erwartet. Das Universum ist in Aufruhr, Licht und Dunkelheit sind im Ungleichgewicht. Hinzu kommen erste actionreiche Szenen, die uns nicht nur jede Menge Zerstörung und Weltraumschlachten zeigen, sondern auch einen Luke Skywalker, der erklärt, dass es Zeit für die Jedi wird, ihr Ende zu finden.

Was diese unheilbringenden Worte zu bedeuten haben, das erfahren wir wohl erst Ende des Jahres, wenn Episode 8 in die Kinos kommt. Kinostart von Star Wars: The Last Jedi ist am 14. Dezember 2017