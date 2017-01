Super Bomberman R - Gameplay-Trailer enthüllt Nintendo Switch-Version des Party-Klassikers

Freitag, 13. Januar 2017 um 09:15

Der vielleicht bekannteste Knallkopf der Videospielgeschichte kehrt zurück und feiert mit Super Bomberman R auf der Nintendo Switch sein Debüt. Der Trailer zeigt erste Spielszenen.

Trotz der neuen Konsolenplattform bleibt das Spielprinzip das gleiche, wie wir es bereits seit 1985 kennen: Ihr platziert mit eurer Bomberman-Figur möglichst strategisch Bomben, um so eure Gegenspieler in eine Falle zu locken und schließlich in die Luft sprengen zu können. Neben einer überarbeiteten Grafik-Engine bietet Super Bomberman R im Story-Modus über 50 Level, die alleine oder mit einem anderen Spieler durchgespielt werden können. Außerdem kehrt der beliebte 8-Spieler-Modus zurück, der lokal oder online bestritten werden kann.

Super Bomberman R erscheint am 03. März 2017 für Nintendo Switch.