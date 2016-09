Tekken 7 - Furioser Trailer von der Tokyo Game Show mit Gameplay-Szenen

Plattform: Xbox One, PS4, PCErscheinungsdatum: 1. Quartal 2017

Tekken 7 ist ein Beat 'em Up aus dem Hause Bandai Namco. Abermals treten zahlreiche Charaktere in harten Kämpfen gegeneinander an. Technisch basiert das Spiel auf der Unreal Engine 4. Die Konsolenversion soll im Vergleich zur Automatenfassung einige Neuerungen und Ergänzungen bieten. Dazu zählt unter anderem ein umfangreichr Story-Modus. Als spielbarer Charakter ist auch Akuma von Street Fighter 4 mit dabei.