Freitag, 19. Mai 2017 um 17:00

No Glory for Heroes heißt der Story-Trailer zu Tekken 7, der uns nicht nur einen Einblick auf die Geschichte des Prügelspiels bietet, sondern gleichzeitig auch neues Gameplay präsentiert.

In Tekken 7 geht es um den Konflikt der Mishima-Familie und seine Auswirkungen auf den Rest der Welt, jeder kämpft aus einem bestimmten Grund und alle, so der Trailer, sind persönlich. Ehre, Pflicht oder eine unvergoltene Schuld sind dabei nur ein paar der Motivatoren, die die Kämpfer in den Ring treiben, aus dem nicht jeder zurückkehren wird.

Wer siegreich hervorgehen wird, stellt sich am 2. Juni 2017 heraus, wenn Tekken 7 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht wird. Dann erfahren wir, wer endgültig als Sieger aus dem Vater-Sohn-Konflikt hervorgeht, der das Spiel dominiert. Unsere Vorschau zum Prügelspiel von Bandai Namco ist hier zu finden.