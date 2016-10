The Elder Scrolls Online - One Tamriel stellt neue Features im Launch-Trailer vor

The Elder Scrolls Online ist ein MMORPG-Ableger der bekannten Rollenspiel-Reihe The Elder Scrolls, der aber nicht direkt bei dem ursprünglichen Entwickler Bethesda sondern bei seinem Schwesterunternehmen ZeniMax Online Studios entstand. Wie die Einzelspieler-Teile siedelt sich auch TESO im Fantasyszenario auf dem fiktiven Kontinent Tamriel an. Allerdings spielt das Geschehen etwa 1.000 Jahre vor der Handlung des vorangegangenen Teils The Elder Scrolls 5: Skyrim. Die Story behandelt einen gottähnlichen Fürsten der Daedra, Molag Bal, der ganz Tamriel unterjochen will. Spieler können sich einer von drei Allianzen anschließen, die sich Molag Bal entgegenstellen: dem Aldmeri-Dominion, dem Dolchsturz.Bündnis oder dem Ebenherz-Pakt. Wie in der Reihe üblich stehen viele verschiedene Völker für die Charakter-Erstellung zur Auswahl, seien es Waldelfen, Dunkelelfen, Khajiit, Bretonen, Orks oder die Nord. The Elder Scrolls Online bietet Quests und PvE-Inhalte für Solospieler sowie Gruppen aber auch PvP-Gefechte unter den Allianzen.