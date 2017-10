The Evil Within 2 - Test-Video zum Horror-Hit

Montag, 16. Oktober 2017 um 16:00

The Evil Within 2 ist die Fortsetzung des Horror-Spiels The Evil Within von Resident Evil-Schöpfer Shinji Mikami. Im Vergleich zum ersten Teil setzt das Spiel auf ein Open-World-Konzept, ohne seine Survival-Horror-Komponenten einzubüßen. Die Geschichte spielt im sogenannten STEM, einer Apparatur, mit dem daran angeschlossene Probanden simultan in die Gedankenwelt einer Hauptperson eindringen können. Grusel und Anspannung entstehen beim Spielen vor allem durch die Unberechenbarkeit der Spielwelt, bei der sich beispielsweise von einem Moment auf den nächsten der Levelaufbau verändern kann - das sorgt ständig für gruselige Überraschungen und WTF-Momente.



Das macht auch The Evil Within 2 wieder zu einem hervorragenden Horrorspiel bei dem viele Elemente stimmig ineinander greifen. Der Titel ist seit dem 13. Oktober für PS4, Xbox One und den PC erhältlich.