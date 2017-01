The Flame in the Flood - Trailer kündigt Release-Termin für stylisches Survival-Spiel auf PS4 an

Donnerstag, 05. Januar 2017 um 18:25

Auf dem PC und der Xbox One kommen Spieler schon seit Februar 2016 in den Genuss von The Flame in the Flood, bald dürfen sich auch Besitzer einer PS4 über den stylischen Survival-Titel freuen. Am 17. Januar ist es soweit und die The Flame in the Flood: Complete Edition findet ihren Weg auf Sonys Konsole.

Neben einigen Gameplay-Erweiterungen kommt diese Version des Spiels mit einem Director’s Commentary-Modus, Avataren und einem dynamischen Theme daher.

In The Flame in the Flood übernehmen wir die Rolle eines jungen Mädchens, das gemeinsam mit ihrem Hund auf einem Floß durch ein überflutetes Amerika streift, um dort nach so lebensnotwendigen wie knappen Ressourcen zu suchen. Die Umgebung wird dabei prozedural generiert und ist ihr mehr als feindlich gesinnt.

Bei The Flame in the Flood handelt es sich um das erste Spiel von The Molasses Flood, einem Team aus erfahrenen Entwicklern, die zuvor an Spielen wie BioShock, Halo und Rock Band gearbeitet haben.