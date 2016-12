The Last Guardian - Neuer Trailer & Infos zur Spielzeit

Sonntag, 04. Dezember 2016 um 13:00

Kurz vor der Veröffentlichung des lang ersehnten The Last Guardian für PS4 ließ es sich Sony-Boss Shuhei Yoshida nicht nehmen, auf der PlayStation Ecperience 2016 noch ein paar Worte zum Spiel zu verlieren und einen neuen Trailer zu veröffentlichen.

In einigen Ländern wird The Last Guardian bereits verkauft, weswegen auf NeoGaf schon erste Eindrücke der User zu lesen sind. Dort gibt's auch erste Infos zur Spielzeit, demzufolge ihr rund 12-15 Stunden einplanen könnt. Eine durchaus gute Zeit, zumal der gerade mal 15GB-große Download auf eine eher kurze Spielzeit schließen ließ.

The Last Guardian hat eine wahre Entwicklungs-Odyssee hinter sich. 2007 noch für PS3 angekündigt erscheint das Abenteuer am 6. Dezember 2016 nun endlich für PS4 und PS4 Pro, auf letzterer sogar mit 4K-Auflösung. Darin steuert ihr einen namenlosen Jungen, der sich zusammen mit dem Fantasiewesen Trico durch allerhand Labyrinthe und Puzzles schlagen muss. Kollege Tobi spielt ürigens schon fleißig, um euch nächste Woche im Test sagen zu können, ob sich das Warten gelohnt hat.