The Last Guardian - Vorschau-Video zum PS4-Action-Adventure

Freitag, 18. November 2016 um 17:00

Knapp zehn Jahre war The Last Guardian, das exklusiv für die PS4/PS4 Pro erscheint, insgesamt in Entwicklung. Das Spiel stammt aus der Feder von Fumito Ueda, der bereits für die PS2-Klassiker ICO und Shadow of the Colossus verantwortlich zeichnete. In The Last Guardian begleiten wir einen kleinen Jungen, der mit dem Fabelwesen Trico aus einem teilweise verfallenen Schlossareal entkommen muss. Neben Sprung- und Geschicklichkeitspassagen stehen auch einige Rätsel auf dem Programm, das Spiel behandelt zudem die aufkommende Freundschaft zwischen den beiden ungleichen Protagonisten.

In unserem kommentierten Vorschau-Video mit Gameplay-Szenen werfen wir kurz vor dem offiziellen Release am 7. Dezember noch einmal einen Blick auf das Spiel und verraten euch, worauf ihr euch in The Last Guardian freuen könnt und was einem Erfolg des Spiels eventuell noch im Weg steht.

