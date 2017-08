The Solus Project - Ankündigungstrailer für PS4 & PSVR verrät Erscheinungsdatum

Donnerstag, 17. August 2017 um 16:00

Die Entwickler von Teotl Studios haben mit einem neuen Trailer eine PS4 und PSVR-Version von The Solus Project angekündigt. So wird der Titel im nächsten Monat auch für Sony’s Konsole erscheinen. Das Spiel ist schon seit Juni für PC und Xbox One erhältlich und entführt euch auf einen fremden Planeten.

Das First Person-Survival-Spiel setzt auf eine packende Geschichte, in der ihr auf einem fremden Planeten strandet. Euer Ziel ist es, der gefährlichen Natur des Planeten zu trotzen und das Überleben der Menschheit zu sichern. Wie sich allerdings bald herausstellt gab es wohl schon davor Leben auf dem Planeten, und es liegt an euch herauszufinden, was passiert ist.

The Solus Project wird am 18.September für PS4, Xbox One und PC erscheinen.