Thumper - Gameplay-Trailer zum suchterregenden Rhythmusspiel für Nintendo Switch

Dienstag, 09. Mai 2017 um 13:30

Nachdem das Rhythmusspiel Thumper im vergangenen Jahr viel Lob auf PS4 und PC kassierte, erscheint der Titel am 18. Mai 2017 zum Preis von 20 Euro auch auf der Nintendo Switch. Thumper unterstützt die HD Rumble-Funktion der Konsole und läuft im Dock-Modus in 1080p-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde. Im Handheld-Modus sind es dann 720p bei gleicher Framerate.

In Thumper braucht ihr neben dem Analogstick nur einen Knopf, den ihr zur richtigen Zeit im Rhyhthmus drücken müsst, um als Käfer eine Bahn entlangzuflitzen. Dabei erwarten euch sogar Bosskämpfe. Im Was ist-Video von Kollege Michi Obermeier bekommt ihr einen guten Eindruck von dem, was euch im Spiel erwartet.