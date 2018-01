Tom Clancy’s ShadowBreak - Ankündigungs-Trailer zeigt den ersten Ableger der Reihe für Mobile-Geräte

Donnerstag, 04. Januar 2018 um 08:20

Das erste Mobile-Spiel der Tom Clancy-Videospielreihe heißt ShadowBreak und lässt uns in die Rolle eines Elite-Scharfschützen schlüpfen. In Echtzeit-PvP-Schlachten können wir uns online an anderen Spielern aus der ganzen Welt messen.

ShadowBreak will mit authentischem Waffenarsenal und diversen strategischen Gameplay-Elementen überzeugen. Das Spiel erscheint vermutlich 2018 für iOS und Android erscheinen.