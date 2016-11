Uncharted 4 - Trailer zum Koop-Überleben-Modus

Montag, 21. November 2016 um 17:40

Entwickler Naughty Dog versorgt den Multiplayer-Modus von Uncharted 4 weiter mit neuen Inhalten. Mitte Dezember erscheint der Koop-Überleben-Modus, in dem ihr mit bis zu drei Spielern gegen immer stärker werdende Gegnerwellen antretet. Zehn Karten stehen dafür zur Verfügung.

Die Spieler müssen sich absprechen um erfolgreich zu sein, für Abschüsse gibt es Spielwährung, die dann an Arsenalkisten für neue Waffen, Boni und Mysticals ausgegeben werden kann. Manche Wellen haben bestimmte Besonderheiten, mal müssen Schätze in einer vorgegebenen Zeit eingesammelt werden oder ihr bekommt Abschüsse nur in einem bestimmten Bereich gutgeschrieben. Am Ende jeder zehnten Welle wartet ein Bossgegner. Außerdem gibt es im Überleben-Modus ein eigenes Fortschrittssystem und freischaltbare Goodies.

Der erste Trailer zeigt actionreiche Gameplay-Szenen aus dem Überleben-Modus. Der DLC soll Mitte Dezember für die PS4/PS4 Pro erscheinen.

