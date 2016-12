Uncharted: The Lost Legacy - 8 Minuten Gameplay aus dem Uncharted 4-Addon

Sonntag, 04. Dezember 2016 um 10:12

Die Standalone-Erweiterung zu Uncharted 4 heißt Uncharted: The Lost Legacy. Erstmals steht nicht Nathan Drake im Mittelpunkt sondern ein Duo aus Drakes Mitstreiterin Chloe und Nadine, seiner Widersacherin in Teil 4. Auf der PlayStation Experience (PSX) 2016 hat Sony dieses Gameplay-Video zu Uncharted: The Lost Legacy veröffentlicht, in dem Chloe durch einen indischen (?) Ort schleicht, aber am Ende auch ihre Kampfkünste unter Beweis stellt.

Uncharted: The Lost Legacy spielt nach den Ereignissen von Uncharted 4: A Thief's End. Schauplatz ist laut Naughty Dog hauptsächlich Indien; Themen aus dem Hinduismus sollen eine große Rolle spielen.

Uncharted: The Lost Legacy ist nach Aussagen von Naughty Dog länger als Left Behind, der DLC zu The Last of Us aber kürzer als das Hauptspiel von Uncharted 4.