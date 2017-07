Uncharted: The Lost Legacy - Deutscher Story-Trailer erklärt Hintergrund zum Ganesha-Mythos

Freitag, 14. Juli 2017 um 13:15

Mittlerweile haben wir schon umfangreiches Gameplay zu Uncharted: The Lost Legacy sehen dürfen, doch worum sich das Standalone-Abenteuer von Chloe und Nadine wirklich drehen wird, bleibt immer noch ein Stück weit unklar. Fest steht: Das ungleiche Paar macht sich auf die Suche nach dem Stoßzahn des Ganesha.

In der deutschsprachigen Version des Story-Trailers von der E3 2017 erfahren wir nun ein bisschen mehr über das Artefakt und die Hintergründe zum Ganesha-Mythos. Zudem werden wir hier noch einmal an den Konflikt zwischen Nadine, Chloe und dem Oberschurken Asav erinnert.

In Sachen Humor und Action scheint die umfangreiche Standalone-Erweiterung zu Uncharted 4: A Thief's End dem Hauptspiel in nichts nachzustehen. Wie gut der DLC ist, erfahren wir am 23. August 2017, wenn Uncharted: The Lost Legacy exklusiv für PS4 erscheint.