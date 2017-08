Uncharted: The Lost Legacy - Video: Das müsst ihr zum Launch wissen

Mittwoch, 16. August 2017 um 10:00

Am 23. August 2017 erscheint mit Uncharted: The Lost Legacy das nächste Kapitel der beliebten Schatzsucher-Reihe von Naughty Dog - exklusiv für die Playstation 4. Zum erstem Mal steuern wir Spieler dabei aber nicht den beliebten Serienhelden Nathan Drake, sondern jagen in der Rolle von dessen vielmaliger Kollegin Chloe Frazer ein indisches Artefakt namens Stoßzahn von Ganesha.

In diesem Video zeigen wir neben einem kleinen Charakter-Dossier der Uncharted-Serie und einem Rückblick auf Nathans Abenteuer auch alle wichtigen Fakten, die ihr zum Launch von The Lost Legacy wissen müsst.

