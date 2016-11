Watch Dogs 2 - Grafik-Vergleich: PS4 gegen PS4 Pro im 1080p Modus

Mittwoch, 16. November 2016 um 14:03

Wir vergleichen die Grafik von Watch Dogs 2 auf der PS4 mit der PS4 Pro im 1080p Modus. Der 1080p Modus von Watch Dogs 2 ist nicht zu verwechseln mit dem 4K Modus, oder mit den anderen 1080p Modi, wie sie etwa Rise of the Tomb Raider bietet. Watch Dogs 2 bietet in diesem Modus weder bis zu 60fps, noch größere Detailverbesserungen, wie das bei Rise of the Tomb Raider der Fall ist. Stattdessen macht sich Watch Dogs 2 die höhere Auflösung des 4K-Modus zunutze, berechnet das Bild also mit der nativen Auflösung zwischen 1440p und 1800p und bringt es dann via Downsampling auf 1080p. Dadurch wirkt das Bild schärfer, vor allem Kantenflimmern wird deutlich reduziert, außerdem wirken Kanten deutlich glatter. Zudem profitiert die PS4 Pro Version von einer stabileren Bildrate.