Wolfenstein 2 - Launch-Trailer zum Ego-Shooter zeigt erstmals den Regime-Kanzler

Dienstag, 17. Oktober 2017 um 17:00

Kurz vor dem Release von Wolfenstein 2: The New Colossus gibt uns Bethesda noch ein paar neue Eindrücke aus den vom Regime besetzten USA. Neben bereits bekannten Gesichtern und action-reichen Schießereien sehen wir auch für einen kurzen Moment den Kanzler des Regimes. Inwieweit wir im fertigen Spiel gegen diesen vorgehen oder in Kontakt treten, ist aber nicht ersichtlich.

Wolfenstein 2 führt die Handlung des Vorgängers direkt fort. Als Spieler übernehmen wir erneut die Kontrolle über B.J. Blazkowicz. Dieses Mal verschlägt es uns aber in die USA, die bereits vom Regime überrannt wurden und nun germanisiert werden sollen. Das wollen die Amerikaner natürlich nicht auf sich sitzen lassen und formen prompt eine Widerstandsbewegung, der sich auch B.J. im Verlauf der Handlung anschließen wird.



Wolfenstein 2 erscheint in Deutschland am 27. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und den PC. Eine Version für die Nintendo Switch soll 2018 folgen. Auch wenn der Gewaltgrad unberührt bleibt, wurden für den hiesigen Markt entsprechende Symbole und Begrifflichkeiten angepasst.