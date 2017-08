Donnerstag, 17. August 2017 um 13:10

Bis jetzt war der Free to Play-Multiplayer-Hit World of Tanks auschließlich für packende Online-Gefechte bekannt, doch mit dem neuen "War Stories"-Modus fügen die Entwickler von Wargaming nun auch eine Singleplayer-Kampagne hinzu, die uns historische Schlachten nachspielen, alternative Zeitlinien erkunden und sogar erdachte Konflikte erleben lässt.

Der dazugehörige Trailer stellt das episodische Gameplay vor und kündigt mit einem deutschen Panzerangriff auf Großbritannien, einem Konflikt zwischen den Allierten und der Sowjetunion in Berlin und einem Szenario im Rahmen der Kuba-Krise auch gleich drei dieser War Stories an. Über das Jahr verteilt sollen weitere Missionen hinzukommen.

Die Missionen können entweder allein oder im Koop absolviert werden. War Stories soll schon am 22. August an den Start gehen und wird neben den neuem Modus auch ein Panzer-Tutorial für neue Spieler hinzufügen, die durch den Story-Ansatz Lust auf World of Tanks bekommen haben.