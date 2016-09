Yakuza 6 - Kult-Star Takeshi Kitano im Trailer von der Tokyo Game Show 2016

16.09.2016 136 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Yakuza 6 trumpft unter anderem mit einem Cameo-Auftritt des japanischen Kult-Regisseurs und Schauspielers Takeshi Kitano auf, den viele von euch durch Filme wie Battle Royal, Hana-Bi oder Sonatine sowie aus der Gameshow Takeshi's Castle kennen dürften. Schaut euch im obigen Trailer von der Tokyo Game Show 2016 an, wie die Legende einen Säugling durch die Luft schleudert.

Das Baby gehört offenbar Haruko, die im Verlauf der Reihe von einem jungen Mädchen zu einer erwachsenen Frau gereift ist. Angeblich verbringt sie einen Teil der Handlung von Yakuza 6 im Koma, während Protagonist Kazuma Kiryu sich auf die Suche nach dem Vater des Kindes begibt.

Dies ist bei Weitem nicht die einzige kuriose Szene, die den Spieler in Yakuza 6 erwartet. So wurde vor einiger Zeit etwa bekannt, dass das Spiel auch ein Mini-Game bereithalten wird, indem ihr euch per Live Chat-Funktion mit leicht bekleideten Damen verabreden könnt.

Yakuza 6 erscheint in Japan am 8. Dezember. Ein Release-Termin für das westliche Ausland steht noch aus.