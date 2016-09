Yakuza 6 - Story-Trailer von der Tokyo Game Show

18.09.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Sega hat auf der Tokyo Game Show neues Videomaterial zum PS4-Exklusivtitel Yakuza 6: The Song of Life präsentiert. Der Story-Trailer gewährt einen kleinen Einblick in die dramatische Handlung des Spiels, das übrigens das letzte Kapitel in der Geschichte der Hauptfigur Kazuma Kiryu sein soll. Yakuza 6 soll am 8. Dezember 2016 erscheinen - allerdings vorerst nur in Japan. Wann und ob der Titel nach Europa kommt, steht nich nicht fest.

Mit Yakuza 0 erscheint ein Remake des Prequels am 24. Januar 2017. Sega denkt aber auch über Remakes der Teile 2 - 5 nach.