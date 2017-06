Yoshi für Nintendo Switch - E3 2017: Ankündigungs-Trailer zum Switch-Jump&Run

Dienstag, 13. Juni 2017 um 19:13

Nintendo hat auf dem Nintendo-Spotlight-Event auf der E3 2017 erste Gameplay-Szenen zu einem neuen Yoshi-Spiel gezeigt. Es handelt sich um einen 2,5-D-Plattformer, bei dem es unter anderem möglich ist, an bestimmten Stellen in den Levels in den Hintergrund laufen kann, um dort zum Beispiel Münzen zu sammeln - das erinnert stark an den Kirby-Titel Kirby: Triple Deluxe.

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Multiplayer-Modus, bei dem ihr auch zu zweit durch die Levels hüpfen und rätseln könnt. Weitere Infos hat Nintendo noch nicht bekannt gegeben, dafür aber einen (vorläufigen) Titel und ein Erscheinungsdatum. Das Spiel trägt den schlichten Namen "Yoshi" und wird 2018 für Nintendo Switch erscheinen.