Dark Souls 3 - Warum From Software keine Fortsetzungen mehr macht

Nach dem zweiten DLC zu Dark Souls 3 wird From Software vorerst keine weiteren Souls-Spiele entwickeln. Hidetaka Miyazaki schließt aber nicht aus, dass Dark Souls irgendwann wiederbelebt werden könnte.

Nach den DLCs zu Dark Souls 3 ist Schluss

Mit Ashes of Ariandel erscheint bald der erste DLC zu Dark Souls 3. Danach wird es noch eine zusätzliche Erweiterung für das Action-RPG geben, die zugleich das Franchise erstmal in den Ruhestand versetzen soll. Dies gab der Vorsitzende von From Software, Hidetaka Miyazaki, in einem Interview mit Polygon bekannt.

Auf die Frage, ob sein Studio wirklich kein neues Dark Souls entwickeln möchte, sagte Miyazaki:

Für mich ist Dark Souls 3 das Ende. Aber das bedeutet nicht das Ende von Dark Souls. Falls jemand anderes als ich selbst, beispielsweise ein anderes Team-Mitglied, ein weiteres Dark Souls machen will, dann will ich es anderen nicht verweigern, zukünftige Ableger zu machen. Aber wir glauben, dass die Serie nach dem zweiten DLC enden wird.

Darüber hinaus würde das Ende des Franchises nicht bedeuten, dass From Software keine weiteren Rollenspiele entwickeln könnte, die Dark Souls vom Gameplay und der düsteren Atmosphäre sehr ähnlich sind. So arbeite man schon jetzt daran, einige Ansätze und Technologien aus der Souls-Reihe in neue Projekte zu übernehmen.

Ein weiteres Thema waren mögliche Remaster-Versionen der Souls-Trilogie. Diese seien laut Miyazaki sehr wahrscheinlich, um die Spiele auch auf künftige Konsolen-Generationen zu bringen. Ob er hierbei von kompletten Remakes oder lediglich um leicht verbesserte Portierungen sprach, ist jedoch ungewiss.

Ashes of Ariandel erscheint am 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC. Die zweite, noch unbetitelte Erweiterung wird für Anfang 2017 erwartet.