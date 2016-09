FIFA 17 jetzt spielen - Testversion auf kostenpflichtigem EA Access veröffentlicht

Ihr wollt FIFA 17 schon jetzt auf eurer Xbox One spielen? Dank EA Access könnt ihr eine kostenpflichtige Vorabversion ausprobieren.

Von Christopher Krizsak |

FIFA 17

Eigentlich erscheint FIFA 17 erst am 29. September. Im Rahmen des kostenpflichtigen EA Access-Programms haben Besitzer einer Xbox One allerdings jetzt schon Gelegenheit, eine Testversion des Fußballspiels auszuprobieren.

Anders als die bereits erschienene Demo zu FIFA 17 lassen sich in der EA Access-Version sämtliche Spielmodi fast ohne Einschränkungen spielen. Einzig der Karrieremodus »The Journey« bleibt verschlossen. Außerdem ist der Zugang zur Testversion auf 10 Spielstunden begrenzt.

Der kostenpflichtige Abo-Service EA Access kostet 3,99 Euro pro Monat und bietet neben dem Vorab-Zugriff auf ausgewählte Titel wie FIFA 17 auch ältere Spiele des Publishers EA zum Download an, darunter etwa Battlefield 4, Need for Speed, Titanfall und Mass Effect 3.

