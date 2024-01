Reddit-User hat ein Problem mit seiner Konsole, fragt die Community und alle rasten aus, weil sie Willem Dafoe in der Spiegelung sehen

Spielt Willem Dafoe (hier in Beyond Two Souls) etwa Final Fantasy auf einem Steam Deck? (Bild: Reddit Tony_jim / Quantic Dreams)

Eigentlich suchte Redditor Tony_jim im Steam Deck-Subreddit nur nach technischer Hilfe, da der Vollbildmodus nicht mehr wie gewünscht funktioniert. Die Community zeigte sich durchaus hilfsbereit, am Ende überflutete die Community den Kommentarbereich aber vor allem mit einer Frage: Bist du wirklich Willem Dafoe, den wir unter anderem als Grünen Goblin/Norman Osborn aus den Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire kennen?

Reddit rätselt über Spiegelung: Ist das Dafoe oder nicht?

Darum geht's: Der Spieler und Redditor Tony_jim spielte auf seinem Steam Deck OLED Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion bislang ohne Probleme im Vollbildmodus. Von einem Tag auf den anderen funktioniert das aber nicht mehr. Obwohl er nichts in den Einstellungen verändert hatte, prangerten schwarze Balken unschön am Bildschirmrand und die Auflösung war auch plötzlich niedriger.

Auf der Suche nach einer Lösung fragte er er die Reddit-Community um Rat. Als die aber eine Spiegelung im angehängten Bild seines Steam Decks entdecken, rückte das Problem für viele schnell in den Hintergrund. Stattdessen kam die Frage auf, ob das Gesicht, dass im Bildschirm zu erkennen ist, wirklich bedeutet, dass der US-amerikanische Schauspieler William 'Willem' Dafoe hinter Tony_jim steckt.

Hier seht ihr den Post samt Bild. Unten links spiegelt sich ein Gesicht, das sehr nach Willem Dafoe aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ist das nun Dafoe oder nicht? Das ist eine gute Frage, die auch mehrere Spieler*innen in den Kommentaren posteten. Allerdings reagierte Tony_jim bislang nicht darauf, sondern diskutierte mit den restlichen hilfsbereiten Usern weiter das Problem. Somit bestätigte, leugnete es aber auch nicht, Willem Dafoe zu sein. Einige sind sich aber sicher: "Was zum Teufel! Das ist zu 100% Dafoe. Wow!".

Wir selbst haben versucht, über Google (u.a. Bilder-Rückwärtssuche) ein ähnliches Bild von Willem Dafoe zu finden, das vielleicht benutzt wurde, um damit einen Fake zu basteln und sich auf Reddit einen Spaß zu erlauben – aber ohne Erfolg. Und auch das undeutliche Steam-Profilbild hilft nicht groß weiter.

Das schließt einen Fake natürlich nicht aus. Genauso gut könnte es sich bei der Spiegelung wirklich um Willem Dafoe handeln, nur eben nicht leibhaftig in Person. Sein Gesicht könnte auch von einem Poster oder TV-Bildschirm, auf dem der Schauspieler zu sehen ist, einfach gespiegelt worden sein.

"Das ist das Lustigste, was ich je auf Reddit gesehen habe": Was auf immer stimmen mag, die Spiegelung hat schon jetzt Meme-Potenzial und trägt zur Belustigung der Community bei. Manche amüsieren sich auch über die Vorstellung, dass Willem Dafoe womöglich ein Steam Deck mit Enten-Stick besitzt und darauf Final Fantasy spielt.

Dabei sind Videospiele nichts neues für den Schauspieler. Er selbst verkörperte sogar schon in Beyond: Two Souls mit dem Forscher Nathan Dawkins eine der Hauptfiguren.

Aber was glaubt ihr? Ist die Spiegelung echt und Willem Dafoe sucht auf Reddit technische Hilfe?