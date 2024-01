'Die PS5 Pro ist schon raus?' - Ventilator sieht wie riesige PS5 aus und die Community lacht sich kaputt

So oder so ähnlich könnte eine PS5 Pro aussehen – nur wahrscheinlich kleiner (Bild: reddit.com/user/Paluch_/).

Bigger is better und das gilt natürlich auch für Konsolen, oder? Naja, in diesem Fall wäre die Design-Abteilung von Sony auf jeden Fall ganz schön über ihr Ziel hinausgeschossen – zumindest, wenn wir es hier wirklich mit dem Look einer PS5 Pro zu tun hätten. Aber das Ganze ist natürlich nur ein Scherz und erinnert herrlich an die Zeiten kurz nach der Enthüllung und zum Launch, als sich die Leute noch über den Look der PS5 lustig gemacht haben. Dieser Ventilator sieht der Konsole aber wirklich sehr ähnlich.

Überhitzt bestimmt nicht: Community scherzt über gigantischen Ventilator im PS5-Look

Darum geht's: Geräte wie die PS5 oder Xbox Series S/X sind in ihrem Design zwar relativ einzigartig, ähneln aber trotzdem immer mal wieder anderen Gegenständen aus der großen weiten Welt der Technik. Da wäre zum Beispiel dieser gigantische Ventilator, der wirklich wie der große, extrem durchtrainierte Bruder unserer geliebten PS5 aussieht:

Der ursprüngliche Scherz macht sich eigentlich nur über den vermeintlichen Größenunterschied zwischen PS5 und der hier tatsächlich abgebildeten Xbox Series X lustig. Die PS5 überragt die Microsoft-Konsole tatsächlich um ein paar Zentimeter, aber natürlich nicht so sehr wie hier.

Der nächste Spaß dreht sich dann selbstverständlich ebenfalls um die Ähnlichkeit, die der Ventilator mit der PS5 aufweist. Er könnte glatt als PS5 Pro durchgehen und genau das fragt auch Redditor MOBTorres direkt als erstes:

"Oh Scheiße, die PS5 Pro ist schon draußen?"

Als Reaktion darauf bekommt er natürlich die Antwort, dass diese vermeintliche PS5 Pro auf jeden Fall über eine sehr gute Kühlung verfügen würde. Die Fans diskutieren dann als nächstes, was wohl alles für Hardware in so einer großen Konsole verpackt werden könnte und ob die Größe allein ein Ausschlusskriterium für einen Kauf wäre.

Wieder andere erfreuen sich an dem Ventilator und überlegen, sich so ein Gerät neben ihre PS5 zu stellen. Einfach, weil das cool aussieht und gut zueinander passt. Manch einer erklärt, bereits einen Ventilator zu haben, der zum Beispiel den Boxen des Surround-Systems ähnelt. Andere Leute freuen sich über Kühlschränke und ähnliches, das perfekt zur Xbox Series X passt.

Wie gefällt euch der Ventilator im PS5-Look? Habt ihr vielleicht sogar selbst irgendwelche anderen Geräte, die euren Konsolen ähneln?