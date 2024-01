'Time To Say Goodbye': Fan verkauft nach über 20 Jahren seine geliebten 14 Konsolen und 140 Games - Community kann es kaum fassen

Hier seht ihr die Spiele- und Konsolensammlung von Redditor raisedbytides (Bild: reddit.com/user/raisedbytides/)

Vielleicht kennt ihr das: Da habt ihr über all die Jahre eine stattliche Sammlung an Konsolen und den zusätzlichen Spielen angehäuft, aber nutzt sie nie. Die Geräte und Titel liegen oder stehen allesamt nur im Keller, Regal oder auf dem Dachboden rum. Einerseits ist es natürlich schade, sich davon zu verabschieden, aber andererseits bringt das etwas Geld ein und so könnte jemand anders damit noch Spaß haben. Bei einem Spieler aus Kanada geht es aber vor allem darum, Platz zu schaffen.

Redditor verkauft 14 Konsolen und 140 Spiele, um Platz zu schaffen und die Community flippt aus

Darum geht's: Spiele-Fan und Redditor raisedbytides präsentiert seine beachtliche Spiele- und Konsolensammlung. Allerdings nicht nur, um damit anzugeben, sondern wohl auch um auf seine Weise davon Abschied zu nehmen. Er will die Sammlung nämlich vollständig verkaufen.

Über 140 Spiele, über 14 Konsolen gehen diese Woche zum Second Hand-Laden. Dekaden voller persönlicher Gaming-Geschichte, an der ich über 20 Jahre gehangen habe, nehmen jetzt zu viel Platz ein und werden nie genossen. Hoffentlich kann jemand anders da draußen durch diesen Fang glücklich werden!

Hier könnt ihr euch das Bild und den Beitrag nochmal ganz genau ansehen:

Diese Konsolen samt Spiele sind dabei:

SNES

N64

GameCube

Nintendo Wii

Wii U

PS1

PS2

PS3

PS4

Xbox 360

Xbox One

...und wahrscheinlich noch mehr, dass sich nicht erkennen lässt. In den Kommentaren ist beispielsweise auch noch von einem NES die Rede und wenn wir uns nicht täuschen, spitzelt an einer Stelle unter dem Haufen auch noch eine Original-Xbox hervor. Bei den Spielen können wir Spyro, The Quarry, Halo, Minecraft, Super Mario 64, Fable und noch ein paar andere ausmachen.

Die Community reagiert entsetzt oder hilfsbereit: Vielen Gaming-Fans läuft angesichts dieser extrem umfangreichen Sammlung direkt das Wasser im Mund zusammen. Während die eine Hälfte versucht, den Verkäufer davon abzubringen, überhaupt zu verkaufen, will ihm die andere Hälfte dabei helfen, mehr Geld zu machen.

Das Problem scheint nämlich Folgendes zu sein: Der Redditor hier hat keine Lust, Zeit zu investieren, um die Stücke dieser Sammlung alle einzeln zu verkaufen. Auch wenn er dadurch wahrscheinlich deutlich mehr Gewinn machen könnte, scheint er darauf aus zu sein, alles auf einmal und möglichst stressfrei loszuwerden.

Seine Schätzung liegt bei ungefähr 1.150 kanadischen Dollars (umgerechnet etwa 785 Euro), die er für seine komplette Sammlung bei einem Spieleladen bekommen könnte – 4 Dollar pro Spiel und 40 pro Konsole. Das ist laut vielen Fans in den Kommentaren aber viel zu wenig. Sie flehen den Besitzer geradezu an, die teuersten Teile doch noch einzeln zu verkaufen. Allein der GameCube könnte statt angepeilten 40 Dollar angeblich locker 200 einbringen.

Verkäufer hört nicht auf: Falls ihr jetzt befürchtet, dass diese Person sein Hobby komplett an den Nagel hängen will, keine Angst. raisedbytides behält auf jeden Fall noch einige Konsolen und bleibt dem Spielen treu. Wie er in einem weiteren Kommentar erklärt, habe er noch eine PS5, eine Switch und einen PC und plane nicht, aufzuhören. Er wolle einfach nur Platz für andere Hobbies schaffen.

Habt ihr eine ähnliche Sammlung und wenn ja, was gehört alles dazu? Benutzt ihr die Sachen auch alle noch oder denkt ihr vielleicht auch über einen Verkauf nach?