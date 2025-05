100 Zoll QLED-Fernseher jetzt zum besten Preis aller Zeiten bei Amazon schnappen: 4K-TV mit 144Hz im Top-Angebot!

Wer einen 4K-Fernseher will, der kleinere Wände fast vollständig ausfüllen kann, sollte sich den QLED-TV im aktuellen Amazon-Angebot ansehen.

Wer sich einen riesigen 4K-Fernseher zulegen möchte, aber dabei nicht nur Wert auf die Größe, sondern auch auf hohe Bildqualität und flüssige Gaming-Performance legt, findet jetzt bei Amazon das passende Angebot. Dort gibt es nämlich gerade den 100 Zoll großen QLED 4K-TV Hisense U7KQ zum laut Vergleichsplattformen besten Preis aller Zeiten. Im Vergleich zum ursprünglichen UVP des Fernsehers bekommt ihr ihn rund 56 Prozent günstiger:

Wenn ihr den Fernseher nach dem Kauf bis spätestens zum 13. Juli online auf der Aktionsseite von Hisense registriert, könnt ihr sogar noch 100€ Cashback zurückbekommen. Amazon macht übrigens keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis des gigantischen QLED 4K-Fernsehers kann sich also jederzeit ändern.

100 Zoll, Mini LED, 144Hz: Das kann der riesige QLED-Fernseher

Mit diesem Bild will Hersteller Hisense verdeutlichen, wie winzig gewöhnliche 4K-Fernseher mit 55 Zoll oder weniger im Vergleich zum einem 100 Zoll-Giganten wirken.

Der Hisense U7KQ ist ein 4K-Fernseher, der an der oberen Grenze der Mittelklasse angesiedelt und nicht weit von High-End-Bildqualität entfernt ist. Dafür sorgt das Mini-LED-Display, das durch seine besonders kleinen Leuchtdioden besseres Full Array Local Dimming (FALD) ermöglicht. Bei FALD wird der Bildschirm in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird, was den Kontrast erhöht und eine bessere Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen möglich macht.

An den unendlich hohen Kontrast von OLED-Fernsehern kommt der Hisense U7KQ zwar trotzdem nicht heran. Dafür ist er bei der Spitzenhelligkeit zumindest den günstigeren OLED-Modellen wie dem LG OLED B4 sogar deutlich überlegen. Die fast 1000 cd/m2 des Mini-LED-Fernsehers sorgen dafür, dass HDR-Formate wie Dolby Vision Farben zum Strahlen bringen können. Außerdem sorgt die QLED-Filterschicht für eine akkurate Farbwiedergabe.

Vor dem Kauf solltet ihr natürlich erst mal überprüfen, ob ihr überhaupt genügend Platz für den weit über zwei Meter breiten 100 Zoll 4K-Fernseher habt.

Durch das 144Hz-Display können zudem selbst die schnellsten Bewegungen flüssig dargestellt werden, was insbesondere bei Sportübertragungen und beim Gaming von Vorteil ist. Aus der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr dank HDMI 2.1 die volle Leistung von bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen. Auch wichtige Gaming-Features wie ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) werden unterstützt und der Input Lag ist so niedrig, dass ihr beim Spielen keine Eingabeverzögerung bemerken werdet.

Bei Amazon könnt ihr euch den Hisense U7KQ mit 100 Zoll jetzt für nur 2222€ (ursprünglicher UVP: 4999€) schnappen und sogar noch 100€ durch eine Cashback-Aktion von Hisense zurückbekommen. Für einen Fernseher dieser Größe und Qualität ist das ein echter Schnäppchenpreis: