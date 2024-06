100.000 Spieler zocken das falsche Spiel auf Steam, weil sie wahrscheinlich alten Indie-Titel mit aktuellem Shooter verwechseln

The Descendant erschien vor 8 Jahren und erlebt gerade einen ordentlichen Spieler*innen-Boost.

Erinnert ihr euch noch an The Outer Worlds und The Outer Wilds? Die Namen dieser beiden Spiele klangen so ähnlich, dass sie viele Spieler*innen verwechselten, aus Versehen eines statt des anderen kauften und manche Seiten sogar Artikel über die Unterschiede der beiden Titel veröffentlichten.

Warum wir das fragen? Weil sich auf Steam vermutlich gerade etwas ähnliches wiederholt. Dort explodieren nämlich seit ein paar Tagen die Spielerzahlen für den kostenlosen Indie-Titel The Descendant.

Waren es laut der Seite steamcharts.com zu Beginn der Woche im Schnitt stündlich etwa 1000 gleichzeitige Spieler*innen, stieg der Wert am 24. Juni auf knapp 30.000 und am 26. Juni teilweise auf über 100.000. Also eine knappe Verhundertfachung (!).

Außergewöhnliche Qualität oder Verwechslung?

Ist es also die außergewöhnlich hohe Qualität von The Descendant, das ein im Jahr 2016 erschienenes episodisches Adventure ist, in dem es darum geht, das Überleben von wenigen Menschen nach dem Ende der Welt in einer Arche sicherzustellen?

Das ist möglich – zumal die Bewertungen für das Spiel sehr positiv sind – deutlich wahrscheinlicher ist allerdings eine andere Theorie. Denn es könnte sich auch einfach um eine bloße Verwechslung handeln. Am 2. Juli erscheint mit The First Descendant nämlich ein Spiel, das sich im Titel nur durch ein kleines Wort unterscheidet.

Und das als Free2Play-Looter-Shooter mit Unreal Engine 5 vermutlich deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, insbesondere nach dem Trailer auf dem Summer Games Fest. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt – hier ist er:

2:05 The First Descendant: Der grafisch beeindruckende UE5-Shooter verrät im Trailer sein Release-Datum

Gut möglich also, dass viele schon jetzt auf Steam nur nach "Descendant" suchten, den Indie-Titel fanden und aufgrund des zumindest ansatzweise ähnlichen Looks für "The First Descendant" hielten – und direkt herunterluden und spielten.

Das ist aber natürlich reine Spekulation. Und wie pcgamesn.com berichtet, kann es aber natürlich auch andere Gründe für den aktuellen Boost geben. Eine einfache Möglichkeit etwa, sich durch das Spielen des Titels Steam-Karten zu verdienen. Oder etwas größeres, das sich im aktuellen Kontext noch gar nicht erschließt.

Ist euch auch schon mal eine solche Namensverwechslung passiert?