'Es ist kein verdammtes Strategiespiel': Entwickler hat es satt, dass User sein Spiel auf Steam nicht verstehen und ändert deswegen den Namen komplett

Schöne Bilder, eine angenehme Atmosphäre: Perfekt für ein Strategiespiel? Nein, denn Bulwark: Falconeer Chronicles ist eine Building-Sandbox.

Wenn ihr euch ein Spiel auf Steam anschaut, dann werden euch schon im ersten Augenblick viele verschiedene Informationen präsentiert. Ein Teil davon sind die Tags unten links neben den Trailern sowie Screenshots. Sie sind User-generiert und helfen in der Regel bei der Zuordnung des Spiels – außer in diesem einen Fall, der den Entwickler von Bulwark: Falconeer Chronicles, Tomas Sala, dazu veranlasst hat, den Titel seines Spiels zu ändern.

Der aktuelle Name von Bulwark: Falconeer Chronicles lautet auf Steam Bulwark: Falconeer Chronicles, The Creative Building Sandbox. Wenn wir uns den Titel anschauen, dann erwarten wir offensichtlich ein Sandbox-Spiel. Das war beim ursprünglichen wohl Titel nicht der Fall, denn die Tags haben das Spiel ins Strategiegenre eingeordnet.

Die aktuelle Steam-Seite von Bulwark: Falconeer Chronicles mit Hervorhebung der Tags. (Bild: Steam / Valve)

Die falsche Einordnung hat für eine Welle von schlechten Reviews gesorgt, die zu gemischten Rezensionen als Gesamtbild führten. Mittlerweile sind die Rezensionen wieder größtenteils positiv.

Für den Entwickler Tomas Sala war das dennoch ein frustrierendes Erlebnis. Plötzlich wurde er mit vielen negativen Reviews konfrontiert, die meist dasselbe kritisierten. Er stellte Nachforschungen an, deren Ergebnis ihn dazu veranlasste, den Titel zu ändern und auf X, ehemals Twitter, ein Statement abzugeben:

Dort spricht er die Problematik der falschen Tags an und definiert nochmals seine Vorstellung des Spiels. Wir übersetzen die entsprechenden Stellen für euch:

„Bulwark ist ein lockeres Bauspiel, das zwar wie ein cooles, tiefgründiges Strategiespiel aussehen mag, es aber nicht ist. […] Ihr baut eine coole Festung mit ein bisschen Ressourcen-Management und leichtem Strategie-Gameplay, damit sie sich lebendig anfühlt. Das macht ihr für ein paar Stunden und baut dann etwas anderes.“ Entwickler Tomas Sala auf X

Wenn ihr euch einen eigenen Eindruck vom Spiel machen wollt, dann empfehlen wir euch einen Blick auf den Trailer von Bulwark: Falconeer Chronicles:

2:22 Bulwark: Falconeer Chronicles - Trailer verkündet den Release der Open-World-Strategie

Aktuell plant Tomas Sala, den Titel nicht ewig auf Steam so stehen zu lassen. Es sei einerseits ein Ausdruck seines Frustes über die Situation aber andererseits auch seine eigene Art, ein bisschen Spaß zu haben.

Bulwark: Falconeer Chronicles ist also ein Sandbox-Spiel, in dem der Gebäudebau im Fokus steht und das nur leichte Strategie-Elemente mit sich bringt. Das Spiel ist neben Steam am 26. März 2024 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X und PC erschienen. Auf Steam könnt ihr eine kostenlose Demo ausprobieren.

