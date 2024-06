Ein Spiel, in dem ihr nur auf eine Banane klickt, geht bei Steam durch die Decke - das steckt hinter Banana und wieso der Grund hinter dessen Erfolg eigentlich traurig ist

Dieser Anblick erwartet euch, wenn ihr das Spiel Banana startet. Spoiler: Daran ändert sich nichts weiter ausser einer Zahl über der Banane, die eure Klicks darauf symbolisiert.

Das Spiel Banana scheint aktuell auf Steam der letzte Schrei zu sein. Im All-Time Peak hat es mit über 884.000 gleichzeitig aktiven Spieler*innen Baldur’s Gate 3 überholt und von den Top 10 gestoßen. In den letzten 24 Stunden wurde es außerdem von deutlich mehr Personen gespielt als zum Beispiel Elden Ring – obwohl dessen DLC Shadow of the Erdtree kurz vor der Veröffentlichung steht. Dabei kann sich Bananas Gameplay keinesfalls mit den genannten Top-Titeln messen. Wie kommt es also zur aktuellen Beliebtheit?

So funktioniert Banana - das steckt hinter dem dem Spiel, das von über 884.000 Spieler*innen gespielt wude

Das Gameplay könnte nicht simpler ausfallen. Ihr könnt euch das 60MB große Banana kostenlos über Steam herunterladen. Wenn ihr das Spiel startet, öffnet sich ein kleines Fenster mit einer Banane in der Mitte. Diese könnt ihr anklicken. Das war auch schon das ganze Gameplay, das sich als Cookie Clicker in seiner simpelsten (und unspaßigsten) Form beschreiben lässt.

Wie ihr sehen könnt, haben wir schon ganze drei Mal auf unsere Banane geklickt.

Ebenfalls im Fenster könnt ihr in den Einstellungen oben rechts die Bildschirmauflösung bestimmen. Für uns besonders interessant ist jedoch das Kästchen mit der Aufschrift “Shop“ unten links. Das ist nämlich der eigentliche Grund für den Erfolg von Banana.

Bananenhandel auf Steam – mit seltenen Bananen zum Reichtum?

Wenn das Spiel eine bestimmte Zeit lang läuft und ihr in dieser Zeit mindestens einmal auf eure Banane geklickt habt, könnt ihr Bananen für euer Steam-Inventar freischalten. Alle 3 Stunden schaltet ihr eine Banane mit gewöhnlicher Seltenheitsstufe frei und alle 18 Stunden eine seltenere Banane. Diese Bananen könnt ihr dann im Steam Community-Markt anbieten.

Das sind aktuell die teuersten Bananen, die angeboten werden (Stand: 19. Juni 2024, 11:00 Uhr). Die große Mehrheit ist jedoch nur wenige Cents Wert.

Bestimmte Bananen werden außerdem nur für eine bestimmte Zeit gedroppt, um noch mehr künstliche Verknappung und Seltenheit zu erzeugen. Die richtig seltenen Bananen wie die “Crypticnana“ sind zusätzlich nur auf eine bestimmte Stückzahl begrenzt.

Alles reiner Scam?

Klingt auf den ersten Blick doch eigentlich ganz gut: Mit wenig Aufwand und viel Glück könnt ihr eure Geldbörse auf Steam füllen, um eure nächsten Spielkäufe damit zu finanzieren. Schön wär’s, denn die Sache riecht nach Scam und diverse Exptert*innen haben schon davor gewarnt.

Das Ganze geht in Richtung NFTs und Kryptowährungen, welche die Spieleindustrie bis jetzt eher ablehnt. Bananenhändler*innen können die seltenen Bananen kaufen und darauf hoffen, sie später zu einem noch teureren Preis zu verkaufen. Ob die seltenen Bananen jedoch wirklich für die Spieler*innen droppen können oder nur den Entwickler*innen vorbehalten sind, können wir nicht sagen.

Außerdem geht bei jeder verkauften Banane ein kleiner Prozentsatz an die Entwickler*innen, weswegen sie sich trotz dem kostenlosen Angebot von Banana wahrscheinlich eine goldene Nase am Spiel verdienen.

Obwohl das Ganze also nach Glücksspiel sowie NFTs riecht und Expert*innen teilweise davor warnen, erlebt Banana einen Boom auf Steam. Es verdrängt Spitzentitel von den meistgespielten Spielen aller Zeit und bringt mehr Personen dazu, auf Bananen zu klicken, anstatt ihre Charaktere für den heiß-erwarteten Elden-Ring-DLC vorzubereiten.

Natürlich ist es jedem selbst überlassen, sich eine Meinung über das Phänomen Banana zu machen und vielleicht konnte der ein oder andere Glückspilz seine Steam-Bibliothek mit neuen Spielen durch die Bananenverkäufe füllen.

Was haltet ihr von Banana? Komplett Banane oder habt ihr selbst schon auf die beliebte Südfrucht geklickt?