Familie lässt 11-jährigen GTA-Fan Auto fahren, damit er weniger zockt

Dass vor allem auch jüngere Spieler eine Faszination für die GTA-Reihe haben, ist kein Geheimnis. Ein 11-jähriger Fan wurde jetzt von seiner Familie von der PlayStation weg in ein echtes Auto gesetzt. Jedoch wurden sie dabei von der Polizei erwischt.

Der Fall fand im britischen Blackpool statt, wie die dortige Polizei per Twitter der Öffentlichkeit mitteilte:

Die Polizei macht sich einen Spaß: Zusammen mit einem Bild des Opel Astras, in dem der 11-jährige auf dem Parkplatz fuhr, postete die Polizei auch scherzhaft einen Screenshot aus GTA. Auf diesem sieht man die typische Anzeige, wenn man von der Polizei im Spiel erwischt wurde.

The driver of this car was 11 years old... (yes, eleven!) A family member was fed up with the child playing Grand Theft Auto all day on the Playstation, so brought him out to practice driving on a car park Blackpool... The adult has been reported for traffic offences. #T2TacOps pic.twitter.com/TBqKmmOUfG