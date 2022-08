120 Hz OLED-TV: High-End-Fernseher für PS5 jetzt bei Otto im Angebot

Bei Otto könnt ihr gerade den hochwertigen und auch sehr gut fürs Gaming geeigneten 4K-Fernseher LG OLED B19 sehr günstig im Angebot bekommen. Für die Version mit 55 Zoll zahlt ihr nur noch 780,32€. Auf der Shopseite wird euch zwar ein Preis von 918,03€ angezeigt. Wenn ihr aber unterhalb des Preises auf das Feld „15% extra sparen!“ klickt und den Code, den ihr dort findet, an der Kasse verwendet, bekommt ihr zusätzlichen Rabatt.

Laut Vergleichsplattformen ist Otto mit diesem Preis derzeit der günstigste Anbieter für das Modell, und zwar mit deutlichem Abstand. Das gilt selbst dann noch, wenn man die Versandkosten von 34,95€ einberechnet. Der Gutscheincode gilt übrigens noch bis zum 15. August, der Preis des Fernsehers kann sich aber jederzeit ändern.

Wie gut ist der LG OLED B19?

Bildqualität: Der LG OLED B19 bietet eine hervorragende Bildqualität, was natürlich nicht zuletzt an der OLED-Technik liegt. Diese sorgt für perfektes Schwarz und deshalb für unendlich hohen Kontrast. Da sie über keine traditionelle Hintergrundbeleuchtung verfügen, sondern die Helligkeit jedes Pixels einzeln regeln, sind OLED-TVs zudem sehr gut bei der Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen. Mit dem teureren LG OLED C17 kann der B19 zwar aufgrund der geringeren Spitzenhelligkeit und des schwächeren Bildprozessors nicht ganz mithalten, in der Praxis fällt der Unterschied aber selten deutlich auf.

Gaming: Der LG OLED B19 verfügt über ein 120-Hz-Display und zwei HDMI-2.1-Anschlüsse. Dadurch ist mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps prinzipiell möglich. Das unterscheidet den B19 vom normalerweise günstigere LG OLED A19, der nur 60 Hz bietet. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Input Lag fällt mit gut 5 ms bei 120 Hz äußerst niedrig aus. Fürs Gaming ist der LG OLED B19 also bestens geeignet.

Der LG OLED B19 ist übrigens eine von mehreren fast identischen Varianten des LG OLED B1 aus 2021. Dieser hat mit dem LG OLED B2 vor Kurzem einen Nachfolger erhalten, der mit rund 1500€ derzeit jedoch noch viel teurer ist. In unserer TV-Kaufberatung erfahrt ihr mehr über die beiden Modelle und ihre Konkurrenten:

