65 Zoll QLED TV: Samsung 4K Smart TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz zum Schnäppchenpreis sichern

Wenn ihr bei MediaMarkt und Saturn jetzt einen 65 Zoll großen Samsung QLED-TV zum Toppreis kauft, bekommt ihr einen 150€-Gutschein geschenkt dazu.

Im großen Lagerverkauf bei MediaMarkt und bei Saturn bekommt ihr jetzt den hochwertigen 4K Smart TV Samsung QN85B mit stolzen 65 Zoll für 1249€ (UVP: 2299€) im Sonderangebot. Das ist ohnehin schon ein ziemlich guter Preis, jedenfalls gibt es den mit HDMI 2.1 ausgestatteten QLED-Fernseher laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo günstiger. Durch eine parallel laufende Samsung-Aktion bekommt ihr aber sogar noch einen 150€ Gutschein-Coupon für künftige Einkäufe geschenkt obendrauf. Hier geht’s zum Angebot:

Das Angebot gilt prinzipiell noch bis zum 24. März. Da es sich aber um einen Restposten handelt, dürfte der Vorrat nicht mehr allzu groß sein, sodass der Fernseher auch deutlich früher ausverkauft sein könnte. Im Lagerverkauf bei MediaMarkt und Saturn findet ihr übrigens natürlich noch viele weitere Sonderangebote. Neben 4K TVs gibt es beispielsweise auch Laptops, Handys, Tablets und Monitore günstiger. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über sämtliche Deals:

Strahlendes Bild & toll fürs Gaming: Der Samsung QN85B

Der Samsung QN85B liefert sowohl beim Gaming als auch bei Filmen eine Top-Performance.

QLED und Mini-LED: Der Samsung QN85B ist ein 4K Smart TV der oberen Qualitätsstufe aus 2022. Sein Mini-LED-Display mit Full Array Local Dimming und sein VA-Panel sorgen für einen sehr hohen Kontrast. Zwar verfügt er nicht über das perfekte Schwarz eines OLED-TVs, dafür bietet der Samsung QN85B aber eine sehr hohe Spitzenhelligkeit, durch die HDR gut ausgenutzt werden kann und leuchtende Farben liefert. Die Farbdarstellung wird durch die spezielle QLED-Filterschicht sogar noch zusätzlich verbessert.

Perfekt für PS5 und Xbox Series X: Auch beim Gaming bietet der Samsung QN85B eine sehr gute Leistung. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Ports. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist also Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Der Fernseher schaltet beim Spielen also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag fällt mit unter 6 ms bei 120 Hz und 10 bis 11 ms bei 60 Hz äußerst niedrig aus.

