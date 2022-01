Das neue Jahr ist da und liefert direkt ein paar gute Angebote. Bei handyvertrag.de bekommt ihr aktuell SIM-only Verträge besonders günstig. Darunter: 16 GB Datenvolumen inklusive Allnet Flat für nur 11,99 Euro monatlich. Die Angebote sind allerdings nur bis zum 11.01. verfügbar - schnell sein lohnt sich also!

Bei dem Angebot von handyvertrag.de handelt es sich laut Preisvergleichsseiten um den aktuellen Bestpreis! So günstig bekommt ihr zur Zeit nichtmal Tarife mit nur 15 GB Datenvolumen. Bei handyvertrag.de spart ihr also sogar mit dem größeren Paket.

Der Tarif mit 16 GB Datenvolumen und Allnet Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze bietet alles, was ihr braucht um den Monat problemlos zu überstehen. Dank der integrierten Allnet Flat müsst ihr bei euren Telefonaten keine Minuten zählen.

Grundsätzlich ist der Handyvertrag monatlich kündbar und hat einen Anschlusspreis in Höhe von 19,99 Euro. Entscheidet ihr euch allerdings für eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, könnt ihr den gesamten Anschlusspreis sparen. Die Entscheidung zwischen Ersparnis und Flexibilität bleibt also euch überlassen.

Das ist handyvertrag.de

Der Anbieter handyvertrag.de ist Teil der renommierten Drillisch Online Gruppe. Dabei handelt es sich also um einen seriösen Anbieter ohne versteckte Kostenfallen oder ähnlichen Probleme. handyvertrag.de bietet günstige Mobilfunktarife im schnellen und stabilen Netz von Telefonica an. Die Rufnummermitnahme ist be handyvertrag.de grundsätzlich kostenlos.

