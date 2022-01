Bei Cyberport läuft noch bis Sonntag ein größerer Gaming Sale. Der Großteil der Angebote ist zwar eher fürs PC-Gaming gedacht, es gibt aber durchaus auch einige für Konsolen interessante Deals. Zum Beispiel könnt ihr PS5-geeignete SSDs inklusive Heatsink im Angebot bekommen. Für die Samsung 980 Pro mit 1 TB Speicherplatz und be quiet! MC1 Kühler zahlt ihr 159,90 Euro. Die WD Black SN850 mit 2 TB und dem gleichen Heatsink gibt es für 309 Euro.

Zieht man den Wert des Heatsinks ab, kann man die Samsung 980 Pro 1 TB laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst so günstig bekommen. Die WD Black SN850 2 TB gibt es selbst ohne Kühlkörper nirgendwo zu einem so günstigen Preis. Den PS5-kompatiblen be quiet! MC1 Heatsink allein bekommt ihr bei Cyberport gerade für 10,90 Euro statt 16,99 Euro im Angebot.

Was bieten die Samsung 980 Pro und WD Black SN850?

Die Samsung 980 Pro und WD Black SN850 haben nicht nur den richtigen Formfaktor, um in die PS5 zu passen, sie sind mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s auch schnell genug. Für die Nutzung in der PS5 sollte eine SSD eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s oder höher haben. Mehr darüber, worauf man beim Kauf einer SSD für die PS5 zu achten hat, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

149 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen

Weitere Angebote im Cyberport Gaming-Sale

Wie gesagt, findet ihr im noch bis zum 9. Januar laufenden Gaming-Sale bei Cyberport vor allem Hardware fürs PC-Gaming wie Laptops und Desktop-PCs, Prozessoren, Mainboards, Grafikkarten und Monitore. Für Konsolen sind immerhin ein paar Controller und Headsets und auch eine kleine Auswahl an Spielen für PS5, Nintendo Switch und Xbox Series X dabei. Die Übersicht über alle Deals der Aktion findet ihr hier: