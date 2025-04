Über 160.000 Spieler*innen lassen auf Steam eine kleine Katze trommeln, um mit etwas Glück Geld zu verdienen

Bongo Cat ist kein normales Spiel, erfreut sich aber trotzdem (oder gerade deshalb?) größter Beliebtheit.

Die Dauerbrenner auf Steam bestehen in der Regel aus schnellen, kompetitiven Spielen wie Counter-Strike 2, Dota 2 oder PUBG. Bongo Cat sticht aus der Menge heraus und bekleidet den aktuell vierten Platz der Steam-Charts, mit einem 24-Stunden-Peak von knapp 160.000 Spieler*innen. Was es damit auf sich hat, lest ihr hier.

In Bongo Cat könnt ihr eine Katze auf eurer PC-Taskleiste trommeln lassen und im Idealfall nebenher Geld verdienen

Darum geht's: Bongo Cat erobert die Steam Charts und wir haben es hier mit einem sehr ungewöhnlichen Chartstürmer zu tun. Denn in diesem Spiel könnt ihr überhaupt nicht selbst spielen. Ihr habt einzig und allein die Möglichkeit, die kleine Katze gewissermaßen nebenbei mitlaufen zu lassen. Sie zählt Klicks und Tastenanschläge und trommelt für jeden einzelnen davon auf eurer Taskleiste.

Für jeden einzelnen Trommler sammelt ihr Punkte und bei gewissen Schwellen, die ihr erreicht, schaltet ihr neue Hüte und Accessoires für die kleine Katze frei. Ihr könnt diesen kostenlosen Idle-Clicker also zum Beispiel einfach im Hintergrund laufen lassen, während ihr arbeitet. Groß abgelenkt werdet ihr dadurch auch nicht.

Warum spielen das so viele? Das alles wäre allein wohl kaum ein Grund dafür, dass der Titel aktuell mehr Spieler*innen anzieht als Apex Legends, das neue Oblivion-Remaster, Rust, Marvel Rivals, Baldur's Gate 3, GTA 5 oder Stardew Valley.

Der Grund dafür liegt im Geld: Ihr habt beim "Spielen" von Bongo Cat nämlich (wie bei jedem anderen Steam-Spiel) die Möglichkeit, Steam-Items zu ergattern. Also Gegenstände außerhalb des Spiels, die auf dem Steam-Communitymarkt gehandelt werden können.

Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht: Manche Bongo Cat-Items gehen dort aktuell für über 80 Euro weg. Das teuerste kann im Moment für 83,90 Euro verkauft werden, auf dem zweiten Platz sind es immerhin noch 80,81 Euro. Ab dann wird es schon deutlich weniger, aber es folgen noch mehrere Items für über 10 Euro.

Deren Drop-Chancen sind natürlich verschwindend gering. Aber da ihr in Bongo Cat ja sowieso nichts machen müsst und das Spiel quasi von allein nebenher läuft, ist das Zeit-Investment ebenfalls verschwindend gering. Außerdem könnt ihr die ganze Zeit einer niedlichen Katze beim Trommeln zuschauen!

Wie findet ihr Bongo Cat? Wenn ihr es schon gespielt habt: War das wegen des Geldes oder einfach so?