1.951 Angebote im PS Store: Ab heute könnt ihr bis zu 95% im neuen Sale sparen

Neben The Evil Within 2 gibt es noch viele weitere Spiele im Angebot.

Neuer Sale, neue Schnäppchen – Seid ihr auf der Suche nach günstigen Spielen oder Add-ons für PS4 und PS5, dann solltet ihr jetzt einen Blick in den PlayStation Store werfen. Der neue “Planet der Rabatte”-Sale lässt euch mit fast 2.000 Angebote wieder einiges sparen. Um euch das Wühlen zu ersparen, haben wir wieder ein paar günstige Spiele rausgesucht, die wir euch teilweise auch näher vorstellen wollen.

Wie lange läuft der Sale? Bis zum 8. Juni 2023 um 00:59 Uhr MESZ

Bis zum 8. Juni 2023 um 00:59 Uhr MESZ Wo findet der Sale statt? Im PlayStation Store auf PS4 und PS5. Ihr könnt ihn auch über die offizielle PlayStation-App und den Browser aufrufen.

Highlights des PlayStation-Sale

The Evil Within 2

Preis: 7,99 statt 39,99 Euro

7,99 statt 39,99 Euro Genre: Survivalhorror

Survivalhorror Release: 13. Oktober 2017

Darum geht's: Sebastian Castellanos, der Hauptcharakter aus Teil 1, ist im Sequel auf einer Rettungsmission. Um seine Tochter zu finden, betritt er erneut die albtraumhafte, surreale Welt des STEM. In dieser treibt wieder ein sadistischer Schurke sein Unwesen. Spielerisch habt ihr es mit Survivalhorror zu tun, bei dem ihr mit eurer Munition gut haushalten müsst.

Das Spiel eignet sich für euch, wenn … ihr auf eine gruselige lineare Story steht, auch wenn die Welt dieses Mal etwas offener ist. Splatter und Gore stehen hier an der Tagesordnung.

Das Spiel eignet sich nicht für euch, wenn ... euch der Survival-Horror von Resident Evil-Erfinder Shinji Mikami zu viel ist. Solltet ihr außerdem auf eher rätsellastige Gruselspiele steht, werdet ihr hier nicht fündig.

Warum sich The Evil Within 2 bei uns im Test eine satte Wertung von 88 verdient hat, könnt ihr hier nachlesen:

The Evil Within 2 im Test Die Kunst des Schreckens von Michael Cherdchupan

Bioshock: The Collection

Preis: 9,99 statt 49,99 Euro (80% Rabatt)

9,99 statt 49,99 Euro (80% Rabatt) Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Release: 16. September 2016

Darum geht's: Die Bioshock Collection vereint die drei Hauptspiele Bioshock (2007), Bioshock 2 (2010) und Bioshock Infinite (2013) und beinhaltet auch alle Einzelspieler-Erweiterungen. Je nach Teil besucht ihr in eine alternativen 60er Jahre-Szenario die Unterwasserstadt Rapture oder reist im Jahr 1912 in die Wolkenstadt Columbia.

Das Spiel eignet sich für euch, wenn … ihr auf dystopische und gruselige Setting steht, während ihr euch mit allerhand Knarren und übernatürlichen Fähigkeiten den Feinden entledigt. Außerdem ist die Collection ideal für euch, falls ihr die Ego-Shooter-Reihe immer schon einmal mit technischen Verbesserungen (u.a. 60 fps) nachholen wolltet.

Das Spiel eignet sich nicht für euch, wenn ... ihr auf simple Storys aus seid. Die Storys von Bioshock sind nämlich etwas komplexer gestrickt, aber dafür auch spannend.

A Way Out

Preis: 5,99 statt 29,99 Euro (80% Rabatt)

5,99 statt 29,99 Euro (80% Rabatt) Genre: Adventure

Adventure Release: 23. März 2018

Darum geht's: Vincent und Leo lernen sich in den 70er Jahren im Gefängnis kennen und beschließen, zusammen auszubrechen. Was folgt ist eine rasante und gut inszenierte Flucht mit so einigen Überraschungen, die ihr gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund erlebt.

Das Spiel eignet sich für euch, wenn … ihr zu zweit ein spannendes und zusammenschweißendes Koop-Erlebnis sucht, das spielerisch auf eure Zusammenarbeit ausgelegt ist.

Das Spiel eignet sich nicht für euch, wenn ... ihr nach einer spielerischen Herausforderung sucht und nicht auf einen Koop-Partner angewiesen sein wollt. A Way Out lässt sich nämlich nur lokal oder online im Koop spielen. Einen Singleplayer-Modus gibt es nicht.

A Way Out stammt von den It Takes Two-Machern Hazelight. In unserem Test erfahrt ihr mehr zum Titel:

A Way Out im Test Ein zwiespältiges Erlebnis von Mirco Kämpfer

Weitere günstige Angebote im PS Store

War nichts für euch dabei? Dann werdet ihr bei den knapp 2.000 Angeboten sicherlich trotzdem im PlayStation Store fündig. Schaut sonst noch einmal auf eure Wunschliste, um euch die Sucherei zu ersparen.

Falls der Sale euch aber mit einem günstigen Angebot zugesagt hat, dann schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr euch geholt habt und empfehlt es so auch anderen.