2,49 Euro im PS Store: Diese Zelda-Like mit genialem Gameplay-Kniff bekommt ihr gerade zum Superpreis

Minit ist aktuell im PS Store deutlich reduziert.

Derzeit bekommt ihr im PlayStation Store dank eines neuen Sales mal wieder etliche attraktive Angebote vorgesetzt. Wer sich also kostengünstig mit neuen Spielen eindecken will, hat gerade die perfekte Gelegenheit dazu und kann dabei möglicherweise auch den ein oder anderen Titel mitnehmen, den man in der Vergangenheit übersehen oder ignoriert hat. Dazu könnte möglicherweise auch dieses Spiel zählen:

Spiel: Minit

Minit Angebotsreis : 2,49 Euro

: 2,49 Euro Regulärer Preis: 9,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent)

9,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent) Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 30. Mai 2024

In Minit habt ihr immer nur eine Minute Zeit

Darf ich vorstellen: Minit - Kurztest-Video zur pixeligen 60-Sekunden-Sterbeorgie

Genre: Action:

Action: Erstveröffentlichung: 2018

2018 Systeme: PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobile

PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobile Metacritic-Schnitt: 81

Lasst euch von der minimalistischen Grafik von Minit nicht abschrecken, ihr könntet sonst nämlich einen ziemlich cleveren Zelda-Klon verpassen.

In dem Actionspiel schlüpft ihr in die Rolle eines Vogelwesens, das kurz nach Spielstart am Strand ein mysteriöses Schwert findet. Ab da startet der geniale Gameplay-Kniff des Spiels denn ab sofort seid ihr mit einem Fluch belegt, der dafür sorgt, dass ihr 60 Sekunden Zeit habt, bevor ihr ins Gras beißt. Danach iost das Spiel aber nicht vorbei, sondern es startet ein neuer Loop, der euch nach Ablauf an die zuletzt entdeckte Behausung zurücksetzt.

Mit dem tickenden Timer im Blick geht's also immer wieder raus in die Spielwelt, in der ihr durch Erledigung bestimmer Aufgaben immer neue Bereiche erschließt. Recht früh im Spiel gilt es beispielsweise, fünf Krebse am Strand zu erledigen – in einem Run natürlich – um mit dem dann freigeschalteten Pott Kaffee Kisten verschieben zu können, was dann wiederum neue Bereiche zugänglich macht.

Der erwähnte Kniff trägt die gesamte überschaubare Spielzeit ziemlich gut – für den ersten Durchgang könnt ihr knapp zwei Stunden einkalkulieren – kann hier und da aber auch etwas frustig sein.

Alles in allem ist Minit ein ziemlich ungewöhnliches Spielchen, das zwar keinen Umfangspreis gewinnt, aber vor allem mit seinem niedlichen Pixelstil und der generellen Gameplay-Loop-Idee besticht. Für den attraktiven Angebotskurs im PS Store können wir euch den Titel definitiv empfehlen.